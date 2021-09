KATKEND RAAMATUST "Vere pettus"| Kuidas karismaatiline suurpetis maailma ühe tippärimehe ära tinistas

Märtsis, kuu aega pärast seda, kui ma ettevõtte tegevust uurima asusin, oli Theranos lõpetanud järjekordse rahastusvooru. Ma ei teadnud, et seal oli juhtinvestoriks Rupert Murdoch, Austraalias sündinud meediamagnaat, kes kontrollis WSJ emafirmat News Corporation. Selles voorus õnnestus Theranosel koguda üle 430 miljoni dollari ja 125 miljonit pärines just Murdochilt, kes oli nüüd firma suurim investor.

Murdoch oli Holmesiga tutvunud 2014. aasta sügisel Aasta Läbimurdja õhtusöögil, mis oli üks Silicon Valley suurimaid galaüritusi. See toimus NASA Amesi uurimiskeskuse esimeses angaaris Mountain View's ja seal said auhindu need, kes olid andnud suure panuse bioloogia, fundamentaalfüüsika ja matemaatika valdkondades. Auhinna oli ellu kutsunud venelasest tehnoloogiainvestor Juri Milner ja seda ettevõtmist toetasid ka Facebooki rajaja Mark Zuckerberg, Google'i kaasasutaja Sergei Brin ja Hiina tehnikamagnaat Jack Ma. Õhtusöögi ajal tuli Holmes Murdochi lauda, tutvustas ennast ja hakkas temaga vestlema. Holmesist jäänud head esmamuljet süvendas ka Milner, kes kiitis teda, kui Murdoch hiljem küsis, mida Milner sellest neiust arvab.

Nad kohtusid taas mõni nädal hiljem meediamagnaadi Põhja-California rantšos. Murdochil oli vaid üks ihukaitsja ja teda üllatas Holmesi kaasa võetud turvameeskonna suurus. Kui magnaat Holmesilt küsis, miks tal seda vaja on, vastas naine, et tema nõukogu nõuab seda. Rantšo teenijaskonna serveeritud lõunasöögi ajal tutvustas Holmes Murdochile tema firmasse investeerimise võimalust ja rõhutas eriti, et ta otsib just pikaajalisi investoreid. Ta hoiatas, et mehel ei tasu esialgu oodata kvartaliraporteid ja samuti ei plaani ettevõte niipea börsile minna. Investeerimispakett, mis hiljem Murdochi Manhattani kontorisse saabus, väljendas sama sõnumit. Seda saatva kirja esimeses lõigus teatati, et Theranos plaanib „pikemaks ajaks" jääda erafirmaks ja neid kahte sõna korrati lausa viisteist korda.