Tallinna börs alustas novembrit tõusuga.

Päeva suurimad kauplemiskäivet näitas Enefit Green (+0,44%), kelle kauplemiskäive on langenud nüüd ligi 526 000 euroni. Reedel oli käibeks 661 000 eurot ning päev enne seda 1,49 miljonit eurot. Täna lõpetas aktsia kauplemispäeva hinnal 3,4 eurot.

Siin on tänase populaarseimad aktsiad:

Euroopa börsid on täna liikunud tõusujoones. Üleeuroopaline Stoxx 600 on tõusnud 0,59%, Saksamaa DAX indeks 0,61% ja Londoni FTSE 100 0,66%.

USA suurimad börsiindeksid on avanenud samas erisuunaliselt. Nasdaqi koondindeks ja Dow Jones on tõusnud vastavalt 0,21% ja 0,15%, S&P 500 on samas langenud 0,04%.