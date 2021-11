Elektriauto soetamine on kallis, ent hoolduskulud madalad

„Elektriautol on lisaks eelnimetatutele palju häid omadusi, näiteks eelsoojendusfunktsioon, mis tavaauto mõistes tähendab eraldi juurdeostetavat Webasto soojendussüsteemi. Elektriauto saab panna mugavalt oma nutiseadme programmist soojenema ja autosse istudes on salong soe – Webastoga autot muide nii soojaks ei saa,” ütleb Tootsi. Ta täiendab, et Citroën C4 puhul kulutab üks elektriauto soojendamine umbes 10 kilomeetri sõidu jagu elektrienergiat.

Võrreldes Citroën C4 tavaauto ja elektriauto hooldust, on vahe Tootsi sõnul üsna suur. Elektriauto hoolduse osas on tehase poolt lihtne nõue: esimene hooldus tuleb teha 12 500 km järel, seejärel 25 000, 50 000, 75 000 ja 100 000 km hooldused. Aga hoolduses peab käima tehase nõuete kohaselt kindlasti iga kahe aasta tagant. „Soovitan siiski elektriautoomanikul käia hoolduses kord aastas ja seda lihtsal põhjusel: Eesti kliimas kipuvad autodel pikapeale pidurid peale jääma. See tähendab, et kui muidu on kavandatud elektriauto hoolduseks tund, siis meie arvestame 1,5 tundi, kuna võtame pidurid lahti ja teeme neile lisapuhastuse. Elektriautoomanikel on iga kilovatt arvel ja kui üks pidur peaks hakkama peale jääma, veereb auto raskemalt ning see kajastub omalt poolt ka elektriarves.”

Lisaks pidurite puhastusele vaadatakse hoolduse käigus üle, et kõik sõlmed oleksid korras, ja vahetatakse salongifilter. Salongifiltri osas hoiatab ekspert samuti, et selle vahetust ei maksa edasi lükata. „Eestis ei tohiks sõita üle aasta ühe salongifiltriga. Oleme näinud küll neid kaheaastaseid salongifiltreid, mis on saanud mitu talve niiskust. Paraku on see piisav aeg silmaga nähtamatute eruvormide tekkeks. Tegemist on ju õhuga, mida autosolijad sisse hingavad ja seetõttu on oluline selle puhtus.”