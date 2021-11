Suur analüüs | Kristjan Liivamägi: Hepsori aktsia on atraktiivne

Ettevõtte pakutav hind aktsia kohta on 11,7 eurot. Minu analüüsi kohaselt on Hepsori ühe aktsia õiglane väärtus vahemikus 11,8 – 16,2 eurot ja seega on minu jaoks tegemist atraktiivse investeeringuga.

Ülevaade ettevõtte põhitegevusest



Hepsor AS on Eesti kapitalil põhinev kinnisvara arendusega tegelev ettevõte, mis asutati 2011. aastal Andres Pärloja ja Kristjan Mitt poolt. Ettevõte on viimase kümne aasta jooksul teostanud Eestis ja Lätis elukondliku ja ärikinnisvara valdkonnas 41 projekti, mille müügipind on kokku 93 tuhat ruutmeetrit. Ettevõte on viimasel neljal aastal tõusnud Merko järel Eesti üheks juhtivaks kinnisvara arendajaks, olles müünud viimasel neljal aastal 859 korterit. Hepsoril on plaanis järgnevatel aastatel arendada üle 140 tuhande ruutmeetri äri- ja elamukinnisvara. Pea kaks kolmandikku planeeritavatest kinnisvaraarendusest on elamukinnisvara ning ülejäänud kolmandik on ärikinnisvara (kontorid, logistika, hotellid ja kaubandus).