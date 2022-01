Tallinna börsil oli laiapõhjaline tõusupäev

Novaturas andis täna teada, et muudavad peale 22 aastat enda logo ning Iutecredit teatas 10% osaluse ostmisest Moldova Energbankis , mille näol on ettevõtte sõnul tegu osaga strateegilisest plaanist.

Euroopa ja USA samuti rohelises



Euroopas on peamised börsid kaubelnud plusspoolel. Euroopa suuremaid börsiettevõtteid koondav Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,6%.

USA suuremad indeksid alustasid samuti kauplemist tõusuga. Suurimat, 0,9% tõusu näitab varasematel päevadel lüüa saanud Nasdaqi koondindeks. S&P 500 on kerkinud 0,6% ning Dow Jones 0,45%.