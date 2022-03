SUUR OSTUKORV | Palju maksavad Lidlis populaarsemad tooted? Millised neist paistsid silma eriti odava hinna poolest?

Tegelikult on tooteid Lidli sõnul rohkem, kuid võrreldes teiste jaekettidega siiski oluliselt vähem. Lidl Eesti juhatuse esimees Jakob Josefsson sõnas mõned päevad tagasi Ärilehele , et kõik võtab lihtsalt aega. Esimese asjana on nad võtnud fookusse ehitada poed valmis ja müüa rahvusvahelisi tooteid.

„Praegu meil on seitse Eesti tarnijat, aga see ongi pikema perspektiiviga tegevus. See on meie ettevõtte mudeli osa: alustada väikse tootevalikuga ja seda siis järk-järgult laiendada,” märkis Josefsson tookord. Ta tõi esile, et 2016. aastal avatud Leedu Lidlis on nüüdseks kaasatud 80 kohalikku tarnijat.