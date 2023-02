Päev börsil: investorid noolivad ehitusettevõtteid

ChatGPT meeletu edu on pannud rallima ka Hiina tehisintellekti aktsiad. Kuigi ChatGPT ei ole Hiinas kättesaadav, pumpavad sealsed investorid raha kohalikesse AI-tehnoloogiaettevõtesse nagu Hanwang Technology, TRS Information Technology ja Cloudwalk Technology. CSI AI Industry Index, mis hõlmab sektori suuremaid ettevõtteid nagu iFlytek Co, on sel aastal tõusnud umbes 17%, ületades võrdlusindeksi CSI300 6% tõusu. Loe pikemalt siit.