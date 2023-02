Päev börsil: Nordecon hakkas koos pankadega kukkuma

Twitteri tasulisi teenuseid kasutas jaanuari keskel vaid 0,2% igakuistest aktiivsetest kasutajatest, vahendas The Information. Mullu novembris, mõned päevad peale Twitteri ülevõtmist, sõnas Musk töötajatele, et eesmärk on, et vähemalt pool ettevõtte tuludest tuleks tasulistest teenustest. Pikk tee on veel minna. Loe pikemalt siit.