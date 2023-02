Päev börsil: bitcoin kerkis poole aasta kõrgeimale tasemele

Kinnisvaraarendaja Arco Vara teatas, et neljanda kvartali müügitulu oli 327 000 eurot, mis on 1% suurem kui aastataguses võrdluskvartalis. Kvartali ärikahjumiks kujunes -723 000 eurot ja puhaskahjumiks -811 000 eurot. Kvartali kahjumi oluline komponent on Arco Vara tegevjuhi Miko-Ove Niinemäe sõnul Madrid BLVD hoone müük peale seda, kui hoone on teeninud 10 aastat stabiilset üüritulu. Hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Loe pikemalt siit.