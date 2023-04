Arco Vara plaanib jätkata ettenähtust kõrgema dividendi maksmist

Nõukogu ettepanekuga tehakse aktsionäridele esimene dividendimakse käesoleva aasta juunis 2 senti aktsia kohta. Edasi septembris 1 sent, detsembris jälle 2 senti ja 2024. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. Kui üldkogu ettepaneku kinnitab, maksab Arco Vara kokku dividendi 6 senti aktsia kohta.

„Arco Vara on kasvav kinnisvaraettevõte ja meie üks suurimaid eesmärke on pakkuda investorile atraktiivset investeerimisvõimalust. Kasvamise juures peame oluliseks ka dividenditootlust ja tänases projektsioonis näeme, et jätkates dividendi hoidmist kuus senti aktsia kohta oleme võimelised samaaegselt kasvama planeeritud tempos,“ selgitas Arco Vara juht Miko Niinemäe. Ehkki aastal 2021 kinnitatud dividendipoliitika näeb ette minimaalselt igas kvartalis vähemalt 1 sent aktsia kohta, soovib ettevõte jätta dividendide maksmise põhimõte sarnaseks eelmise majandusaasta omaga.

Kui mõned üksikud ettevõtted kõrvale jätta, on aktsiaturud Niinemäe hinnangul üsna passiivsed. „Sealjuures olen võrreldes erinevate ettevõtete raamatupidamislikku- ja turuväärtust märganud ka mitmeid anomaaliaid. Kuigi käibed on Nasdaq Baltic turul väikesed, siis leiab ettevõtteid, mis kauplevad alla turuväärtuse, sealjuures teenides regulaarset kasumit ning samas leidub ettevõtteid, mis kauplevad oluliselt üle raamatupidamisliku väärtuse, sealjuures on kasvupotentsiaal ettevõtetel sarnane,“ kirjeldas Niinemäe börsil toimuvat. „Investoritel soovitan oma rahapaigutust kaaludes eeltööd teha. Isegi kui P/B näitaja tundub ahvatlev, siis tuleb kindlasti läbi töötada ka muud finantstulemused.“

Niinemäe kinnitas, et Arco Vara aktsionäridele annab kindlust püsiv dividend ja jätkuv kasum. „Meil on graafikus arendusprojekte potentsiaalse müügituluga pea 250 miljonit eurot, mille realiseerimine on kavandatud järgneva viie aasta jooksul. See näitab olulist arendusmahtude tõusu ja on järgnevate aastate kasvu märgiks.“