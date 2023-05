Päev börsil: Ampleri hind kukkus pooleks, Eesti puidutöötlemisettevõte näitas kena tõusu

Täna oli Tallinna börsil 20 langejat, 5 tõusjat ja 7 aktsiat jäid kohapeale. Ainsana Balti börsiindeksitest on tõusnud Riia (+0,6%), nii Tallinn (-0,79%) kui Vilnius (-0,35%) on näidanud langust.

Suurima kauplemiskäibega aktsia Balti börsil oli täna Enefit Green (473 032 eurot). Niisamuti oli Enefitil kõige rohkem tehinguid (871 tehingut). Balti indeks üldisena on täna languses (-0,63%). Suurim tõusja täna on olnud Leedu tekstiilitootja Utenos trikotažas (+8,47%) ning suurim langeja on NEO Finance (-9,09%).