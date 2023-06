Päev börsil: Euroopa aktsiaturud ei saa jalgu alla

Mis veel toimus?

DelfinGroupi aktsiapakkumisel märkisid 2915 investorit 5,2 miljonit aktsiat ehk aktsiapakkumine märgiti 1,12-kordselt üle. Suurim huvi DelfinGroupi aktsiate vastu oli Eestist, järgnesid Läti ja Leedu. Arvestades nõudlust jagavad müüvad aktsionärid investoritele aktsiaid proportsionaalselt (pro rata). See tähendab, et kõik aktsiaid taotlenud investorid saavad umbes 89% oma märkimistest. Loe siit .

Nordic Fibreboard nõukogu esimees ja kaaskontrolliv aktsionär Joakim Helenius teatas ettevõttele oma otsusest nõukogust tagasi astuda. „Ärimaailmas on tähtis - nii nagu poliitikas - olla väga ettevaatlik, kui on mingisugune väike oht huvide konflikti tekkimisel,“ ütles Helenius Ärilehele. Loe siit .

Tugevat suunda ei võtnud avanedes ka USAs peamised aktsiaindeksid. Dow Jonesi tööstuskeskmine on langenud 0,16%, kuid nii S&P 500 kui Nasdaqi koondindeks on napu 0,06% võrra kõrgemal.

Globaalse naftaetaloni Brent nafta futuurid on täna kerkinud pea 2%. Tõusu taga on Saudi Araabia otsus vähendada enda naftatootmist juulis ühe miljoni barreli võrra päevas. See on aastate jooksul madalaim naftatootmise tase.