Päev börsil: Hiina jahtuv majandus viis Euroopa aktsiad langusesse

Mis veel toimus?

Latvijas Gāze ehk Läti Gaas teatas täna börsile, et tehing Eesti Gaasiga on lõpule viidud. Loe lähemalt .

Kasvavad intressimäärad on koduomanikud Euroopa eripaigus jaotanud kahte leeri: hispaanlased ja portugallased tõttavad kodulaenu tagasi maksma, sakslased ja hollandlased pigem mitte. Loe lähemalt .

Citadele pank annab teada, et analüüsib strateegilisi alternatiive, maksimeerimaks väärtust oma aktsionäridele ja klientidele. Seejuures ütlevad nad, et alternatiivid võivad hõlmata aktsiate esmast avalikku pakkumist või muid võimalikke strateegilisi tehinguid, sealhulgas ühinemisi ja omandamisi. Loe lähemalt .

USAs börsil on kirjutamise hetkel kõige suuremat tõusu näidanud nn hirmuindeks VIX (ligi 4% tõus), hea minek on olnud ka Nasdaqil (0,49%). Kõige suurem langeja on olnud nafta (-1,22%).