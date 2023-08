Päev börsil: kogu Baltikum lõpetas punases

Mis veel toimus?

Koos keskpanga intressitõusudega on kerkinud ka pankade poolt hoiustele makstud intressid. Vaata ülevaadet siit.

Apple seisab silmitsi müügilangusega, mida ettevõte ega investorid pole paarkümmend aastat näinud. Löögi all on firma peamine müügiallikas iPhone. Loe pikemalt siit .

Foruse platvorm käib end koos kasvuplaanidega investoritele tutvustamas. Pakkumisel on 6 miljoni euro eest konverteeritavaid võlakirju. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Positiivsed uudised USA tööturult aitasid lõpetada S&P 500 aktsiaindeksi kolmepäevase languse. Tööhõive ning palk kasvas ning töötuse määr langes 3,5% peale. See kinnitab nö pehme maandumise kõnepunkte ning omakorda tugevdab spekulatsioone, et USA Föderaalreserv saab endale septembrikuisel istungil intressitõste asemel veel ühte pausi lubada.

Euroopa peamistel turgudel on pilt kirjum ning ühtset suunda näha ei ole. Regiooni laiapõhjaline indeks Stoxx 600 on nullpiiril ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,2%.