TextMagic teeb olulise sammu, et saaks maksta dividendi

TextMagic AS plaanib fondiemissiooni teel suurendada aktsiakapitali ning seejärel vähendada aktsiakapitali eesmärgiga moodustada vabatahtlik reserv.

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning vabatahtliku omakapitali reservi loomise eesmärk on võimaldada TextMagic AS-i aktsionäridele dividendide väljamakseid. Seejuures on oluline, et väljamaksed on kooskõlas seaduses sätestatuga ning omakapital vastaks ettevõtte tegevusega seotud vajadustele ja riskidele.

TextMagic AS kapitaliseerib immateriaalse põhivarana arendustegevusega seotud väljaminekuid ning arendusväljaminekud ei ole täielikult amortiseeritud, seega tohib kasumit jaotada ainult juhul, kui reservide, mida on võimalik kasutada kasumi jaotamiseks, ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa on vähemalt võrdne amortiseerimata arendusväljaminekutega.

Firma märgib börsiteates, et tänase omakapitali struktuuriga ei ole võimalik kasumit aktsionäridele dividendidena jaotada, sest eeltoodud tingimus ei ole täidetud. Ettevõttel on ülekurss summas 51 242 000 eurot, mida on võimalik kasutada ainult TextMagic AS-i kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.

Eeltoodust tulenevalt on ettevõtte juhatus otsustanud luua vabatahtliku omakapitali reservi eesmärgil, et reservi suurus ületaks amortiseerimata arendusväljaminekuid, mis omakorda annab võimaluse teha aktsionäridele dividendi väljamakseid. TextMagic AS on jõudnud arengufaasi, kus iga-aastaselt tekib kasum, mida soovitakse dividendidena jaotada, kuid Äriseadustikust tulenevate piirangute tõttu ei ole seda siiani olnud võimalik teha.