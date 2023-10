Automüüjad: automaks võetakse kasutusele vaid riigieelarve täitmiseks. See on silmakirjalik käitumine

AS Mariine Auto juhataja Toomas Saarelaiu sõnul on automaks keskkonna hoidmise seisukohast kindlasti vajalik, kuid kahjuks on Eesti autoomanikud rakendatud eelarve täitmise vankri ette. „Automaksu eesmärk peab olema liiklusohutuse, teede infrastruktuuri ja korrashoiu parandamine. Kahjuks antud maks seda ei toeta,“ ütles Saarelaid.

Ta lisas, et kavandatav automaks soosib tugevalt neid, kes omavad kasutatud või vanemat autot. „See ei suurenda kindlasti inimeste keskkonnasäästlikku suhtumist. Uuemad autod on võrreldes vanade autodega maksustatud ebaproportsionaalselt kõrgelt ja ei soosi kuidagi kogu Eesti autopargi uuenemist,“ nentis Saarelaid. Uute autode maksustamine on kummaline ka seetõttu, et need võtavad vähem kütust ja saastavad seega keskkonda vähem kui vanad ja kasutatud autod.

Automaksu mudel on klientide suhtes vaenulik

Seega ei soosi Saarelaiu sõnul uus maks Mariine Auto ega ka teiste automüüjate kliente. „Eestlased soovivad osta autot ikka eelkõige oma vajadustest lähtuvalt. Kui riigi maksupoliitika sunnib inimest ostma autot, mis ei vasta tema vajadustele, siis see koormab tulevikus rahaliselt teisi riigistruktuure, nagu näiteks päästeamet, politsei, kiirabi jt,“ sõnas ta.

Ta lisas, et Eestis on neli aastaaega ja seetõttu on paljude eestimaalaste elu lahutamatu osa suur nelikveoline auto. „Tugevate talvetormide ajal tulid riigile appi lisaks päästeameti eritehnikaga varustatud meeskondadele ka vabatahtlikud oma võimasate maasturitega ja aitasid hättasattunud inimesi,“ ütles Saarelaid.

„Kahjuks riigil see täiendav võimekus puudus. Miks me peaksime siis meie kodanike initsiatiivi ja võimekust uute maksude näol vähendama? Tundub, et eestlaslik talupojatarkus ja perspektiivitunnetus on kadumas ning see on asendumas hetkevajadusest tingitud olukorra kiirele ja põhjalikult lahenduste otsimisele,“ hindas ta.

Catwees: automaksu kehtestamine on silmakirjalik OÜ Catweesi juhatuse liikme Andres Antsovi sõnul on Catwees müünud juba viimased kaks aastat ainult Honda keskkonnasäästlikke hübriid- ja elektriautosid. Muid valikuid Hondal Euroopas enam ei olegi. „Seetõttu on juba täna kõik meie kliendid valinud koos Hondaga säästlikud ja keskkonnasõbralikud sõidukid,“ ütles Antsov. Ta lisas, et nad suhtuksid automaksu pooldavalt, kui seda kasutataks taristu parandamiseks ja arendamiseks ning maks oleks kindlasti oluliselt väiksem kui tänane plaan. „Antud juhul kahjuks läheb see maks vaid eelarveaugu lappimiseks ja ei täida oma eesmärki. Keskkonnasäästlikkuse seisukohalt on Euroopa liidus juba ammu kehtestatud eesmärgid sõidukite saaste vähendamiseks ja seega Eesti kehtestatav maks keskkonnasäästlikkuse kontekstis lisaks on silmakirjalik,“ ütles Antsov. Ta lisas, et kehtestatav automaks tekitab järgmisel aastal kasutatud autode impordibuumi ja ka müügibuumi nii uute kui ka kasutatud autode turul, millest tulenevalt 2025. ja 2026. aastal on oodata vastupidiselt suurt langust sõidukite müügis.