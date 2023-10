Päev börsil: USA börsid alustasid kauplemist langusega

Mis veel toimus?

Maailmakuulsa investeerimisfirma Berkshire Hathaway asepresident ning Warren Buffetti partner Charlie Munger leiab, et tehisintellekt saab liialt tähelepanu ning tehnoloogiale omistatakse liialt suuri ootusi. Loe pikemalt siit.

Hiina teatas, et aktsiate langusele panustavad fondid peavad suurendama enda tagatiseks oleva kapitali hulka. Sammu eesmärgiks on riigi aktsiaturgu toetada. Loe siit .

Euroopa ja USA languses

Regiooni suuremaid börsiettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 on langenud 0,40% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 ligi 0,50%.

USA aktsiaid on madalamale tõmmanud oodatust kõrgemad riigi jaemüügi numbrid. Dow Jonesi tööstuskeskmine on kukkunud 0,20%, S&P 500 0,80% ning Nasdaqi koondindeks 1,30%. Turge üllatas septembri tugev jaemüük.

Kui septembris oodati USA jaemüügilt 0,3% suurust kuist kasvu, siis tegelikult üllatas jaemüük 0,7% kasvuga. Tegemist on kuuenda järjestikuse kuuga, mil jaemüük kasvab. See viitab majapidamiste tugevale nõudlusele ning toetab vaadet, et Föderaalreserv võib intresse hoida kõrgemal ja kauem.