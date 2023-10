Päev börsil: Hagen Bikesi aktsia vajus veel sügavamasse miinusesse

Balti börsiindeksitest on kõige enam plussis Riia (+1,3%). Plussi näitab ka Vilnius (+0,08%). Ainsana on miinuses Tallinn (-0,16%). Langejaid oli täna 16, tõusjaid 7.

Mis veel toimus?

Homme, 20. oktoobril lõpeb kargorataste tootja Hagen Bikesi aktsiate teisene pakkumine Tallinna First North börsil. Avalikult pakutakse kuni 184 210 Hagen Bikes aktsiat ehk eeldatavalt 175 000 euro eest. Pakutava aktsia hind on 0,95 eurot, ehkki tänase börsipäeva lõpuks kaupleb aktsia 0,64 euro juures. See tähendab, et börsil kaubeldava aktsia saab hetkel kätte ligi 30% protsenti odavamalt.