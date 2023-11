Päev börsil: USA aktsiaturg jääb täna suletuks, Tallinnas tõusis enim Enefit Green

Mis veel toimus?

Rootsi keskpank Riksbank otsustas, et ei tõsta esimest korda alates 2022. aasta veebruarist oma kohtumisel keskpanga intresse. Baasintress on jätkuvalt 4%.

Islandi keskpank jättis eile intressitõste tegemata, kuna kardetakse, mis mõju võiks riigi majandusele avaldada see, kui riigi edelaosas hakkaks purskama vulkaan.

Ehitusfirmas Merko vahetub juht: alates 1. jaanuarist asub Andres Trinki asemel Merko Ehitus kontserni juhatuse esimehe ametisse Merko Ehitus Eesti tänane juhatuse esimees Ivo Volkov. Põhjuseks asjaolu, et Andres Trink kolis Berliini.

Euroopas on börsid täna kergelt rohelises. Brittide FTSE 100 indeks on tõusnud 0,1%, sakslaste DAX 0,2%, prantslaste CAC 40 0,3% ning Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 0,6%. Viimases on enim tõusnud meilegi tuttavad Swedbank (+2%) ja Telia (+1,9%).