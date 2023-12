Päev börsil: Enefit Green tegi tugeva tõusu

Mis veel toimus?

Inbanki võlakirju märgiti 2893 investori poolt kokku 45,7 miljoni euro eest. See tähendab, et miinimummaht 6 miljonit eurot märgiti 7,6 korda ning maksimummaht 12 miljonit eurot 3,8 korda üle. Loe pikemalt siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid on alustanud nädalat ebalevalt ning ilma selge suunata. Euro Stoxx 50 on kerkinud 0,16%, samas Saksamaa DAX on napilt miinuspoolel ning Inglise FTSE 100 on langenud 0,24%. Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,19%. Selle nädala neljapäeval uuendab Euroopa Keskpank enda prognoose ning teatab intressiotsusest.