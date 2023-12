Päev börsil: S&P 500 indeks on läbi aegade rekordtaseme lähedal

Mis veel toimus?

2023. aasta lõppemiseni on jäänud USA aja järgi kõigest kaks kauplemispäeva. Küll aga võib öelda, et Nasdaq 100 indeks on enda kogu aja tipus alates aastast 1999. Samuti on enda senise rekortaseme lähedale jõudnud S&P 500 indeks. Kogu kasvu veab tõenäoliselt tehnoloogiasektor ja tehisintellekti ümber toimuv. Samuti ka keskpankade positiivsed sõnumid uueks aastaks.

„Kui jaanuaris suudavad indeksid enda seniseid rekordeid purustada ja veel tõusta, on üsna tõenäoline, et oleme pulliturul,“ ütles Matt Maley Bloombergile. S&P 500 ralli eest on vastutavad peamiselt seitse suurimat USA tehnoloogiaettevõtet, mis on see aasta S&P 500 kasvust moodustanud 64%.