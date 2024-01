Päev börsil: investorid on bitcoin’i investeerimisfondi heakskiidu ootuses

Mis veel toimus?

Üks Aasia suurimaid erakapitaliettevõtteid PAG Private Equity omandab enamusosaluse Premia Tallinna Külmhoone AS emafirmas Food Union Europe, mis toodab piimatooteid, jäätist ja muid külmutatud kaupu kuues Euroopa riigis. Loe lähemalt.

Investorid on bitcoin’i-ETF-i heakskiidu ootuses

USA varahaldusjuhid on hoolimata pärast Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) Twitteris tehtud valepostitust siiski lootusrikkad, et bitcoin’i ETF-ile antakse roheline tuli. Nimelt peaks regulaator täna otsustama, kas kiita heaks Ark Investemntsi ja 21Shares’i taotlus tuua turule bitcoini-investeerimisfond. Menetluses on mitmeid krüptovaluutaga seotud ETF-i taotlusi ettevõtetelt nagu BlackRock, Fidelity ja VanEck.