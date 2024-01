Swedbank kolib Tallinna kesklinna pangakontori Foorumi keskusest Kawe majja

„Swedbanki otsus kolida Foorumi kontorist Kawe majja tulenes soovist pakkuda klientidele parimat võimalikku teeninduskogemust. Uue asukoha valikul oli meie jaoks oluline, et see oleks piisava suurusega, ühel tasapinnal ja klientidele mugavalt ligipääsetav nii ühistranspordi kui ka autoga,“ ütles Swedbanki kontorivõrgu juht Brita Kuldkepp.

Uues kontoris arvestatakse erivajadustega

Uues kontoris on väga palju rõhku pandud nii vaegkuuljate ja -nägijate kui ka ratastoolis liikuvate klientide mugavusele ja turvalisusele. „Swedbanki jaoks on juurdepääsetavuse teemad väga olulised, mistõttu kaasasime puuetega inimeste koja kaudu konsultante juba planeerimise ja ehituse faasis. Uues kontoris on kuuldeaparaati kasutavate klientide parimaks teenindamiseks kasutusel silmusvõimendid, vaegnägijatele mõeldes on kontori põrandal taktiilsed teed ning ratastooli kasutavad kliendid saavad välisukse mugavalt avada nupule vajutades,“ lisas Kuldkepp.

Kawe kontori pindala on 634 ruutmeetrit, kus on kokku 16 teenindusletti, -lauda ja -boksi. Kontoris on ka iseteeninduse ala, kus kliendid saavad iseseisvalt internetipanka kasutada.

Kontoris hakkab tööle 15 kliendinõustajat, kes teenindavad erakliente igapäevapanganduse teemadel ja pakuvad nõustamist rahaasjade planeerimisel. Äriklientide keerulisemad küsimused lahendatakse endiselt Liivalaia kontoris.

Rohkem ruumi puhkamiseks

Kawe kontori teeb eripäraseks selle ainulaadne disain ja värvilahendus. „Nagu iga Swedbanki kontor, on ka Kawe maja kontor ainulaadne ja eristub teistest. Uus kontseptsioon keskendub rohkem ergonoomikale, pakkudes nõustajatele tõstetavaid laudu, mis võimaldavad töötada nii istudes kui ka seistes. Lisaks on kontoris rohkem ruumi puhkamiseks ja lõõgastumiseks,“ lisas Kuldkepp.

Kawe maja on varustatud tänapäevaste ventilatsioonilahendustega, sealhulgas isereguleeruvate ventilatsiooniplafoonidega, mis on ühendatud nutisüsteemiga. See süsteem reguleerib ruumis õhuvahetust seal viibivate inimeste vajaduste järgi.