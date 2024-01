Päev börsil: Tallinna börs tõusus, USA tehnoloogiafirmad languses

Mis veel toimus?

First Northil noteeritud Punktid Technologies teenis neljandas kvartalis 24 000 eurot kasumit. Mullu samal ajal oli ettevõte 169 000 euroga miinuses. Samas langes oluliselt müügitulu, 292 000 euroni. Müük langes seega aastases võrdluses 56%. „Neljas kvartal möödus Punktid grupi jaoks jätkuvalt kasumisse liikumise suunas, mistõttu erinevad investeeringud olid peatatud. Töötasime kulude kärpimise ning hädavajalike töödega, lisaks viisime minimaalseks ka hulgimüügiga tegelemise, et hoida peamises fookuses platvormi stabiliseerimist,“ märkis ettevõtte juht Hannes Niid.

Euroopas pole täna börsid selget suunda võtnud. Saksa indeks DAX on langenud 0,4% ning Briti indeks FTSE 100 ja Prantsuse indeks CAC 40 0,1%. Tõusuteel on aga Põhjamaade indeks OMX Nordic 40, mis on kerkinud 2,1%. Tõusu on vedanud Taani ravimifirma Novo Nordisk, kes andis teada, et eelmises kvartalis kasvas kasum 62% ehk 3,2 miljardi dollarini. Aktsia on täna tõusnud 4,7%.