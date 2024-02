Päev börsil: hinnatõus pani USA aktsiad langema

Mis veel toimus?

LHV teatas, et sulgeb kauplemisplatvormi Broker .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid on liikunud kauplemispäeva jooksul peamiselt plusspoolel, kuid tõusu päeva vältel ära suuresti ära andnud. Regiooni laiapõhjalise aktsiaindeksi Stoxx 600 tõus on langenud varasema 0,70& pealt nüüd 0,40% peale. Saksamaa DAX on taandunud ligi 0,90% pealt 0,10% juurde.