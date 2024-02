Päev börsil: USA börs ootab Nvidia tulemusi

Mis veel toimus:

Tallinna Kaubamaja teatas, et maksab dividendiks tänavu poolteist miljonit enam kui eelmisel aastal. Loe edasi siit .

Euroopa ja USA

Euroopa suuremad börsid liikusid ilma ühtse suunata. Regiooni laiapõhjaline aktsiaindeks Stoxx 600 on langenud 0,25%, samas Saksamaa DAX on kerkinud 0,25% ning plusspoolel on ka Prantsusmaa CAC 40 aktsiaindeks.