Google’i emafirma maksab ajaloos esimest korda dividendi

Aktsiale andis hoogu Alphabeti teade, et nõukogu on heaks kiitnud dividendimakse 0,2 dollarit aktsia kohta, mis makstakse välja 17. juunil. Edaspidi on plaanis maksta dividendi iga kvartal. Kunagi varem pole Alphabet dividendi maksnud. Kui dividenditootlus on — isegi kui arvestada ka eelduslikku aastast dividendi — kindlalt alla protsendi, siis investorid võtsid sõnumi positiivselt vastu.

Veelgi enam, Alphabet avaldas, et nõukogu kiitis heaks ka plaani osta aktsiaid tagasi kuni 70 miljardi dollari ulatuses, mida tehakse sõltuvalt turu olukorrast ja aktsia hinnast. See on alternatiivne viis aktsionäre premeerida, kuna kui ettevõte ostab oma aktsiaid turult tagasi, suureneb seeläbi iga aktsionäri osaluse suurus ettevõttes, kuna ringluses olevate aktsiate arv väheneb.

Nii tõusis Alphabeti A-aktsia järelturul 11,6%. Sarnane asi juhtus hiljuti ka Metaga, kes teatas veebruari alguses samuti plaanist maksta ajaloos esimest korda dividendi, misjärel tõusis aktsia päevaga 20,3%.

Samuti suutis Alphabeti kvartalitulemused ületada analüütikute ootusi. Tehnoloogiafirma müügitulu oli esimeses kvartalis 80,5 miljardit dollarit (ootus 78,6 miljardit dollarit) ning kasum aktsia kohta 1,89 dollarit (ootus 1,51 dollarit). Müügitulu kasvas aastaga 15%, mis on viimase kahe aasta kiireim tempo. Puhaskasum kerkis veelgi enam, 57%, 23,7 miljardi dollarini.

Ettevõtte tegevjuht Sundar Pichai rõhutas, et kui nad on teinud hiiglaslikke investeeringuid tehisintellekti lahenduste arendusteks, siis see tasub ära. „Me oleme selgelt jõudnud Gemini (Google’i AI mudel - toim) ajastusse ning meil on hea hoog sees. Meie juhtivad lahendused AI uuringutes ja infrastruktuuris ning meie globaalne toodete portfell annavad meile järgmises AI innovatsiooni laines hea positsiooni.“

Kui on jätkuvalt küsimusi, kui edukalt õnnestub Alphabetil AI võimalusi ka rahaks teha, siis Pichai oli enesekindel, et see neil õnnestub.