VIDEO | Navalnõi fond avaldas Putini paleest salaja tehtud video

Väidetavalt Vladimir Putinile kuuluv palee asub Musta mere ääres, Gelendžiki kuurortlinnas ning ehitati just nimelt Putini tellimusel. 2021. aastal sõnas Putini hea sõber Arkadi Rotenberg, et hoone kuulub hoopis talle ja pärast renoveerimist avatakse seal kuurorthotell. Tänaseks on renoveerimine valmis, kuid hotelli avatud pole. „Marmorist põrand on poleeritud, mööbel paika pandud, interjöör terviklik,“ kirjeldatakse Navalnõi fondi videos.