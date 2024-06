Kinnisvarabüroo: koduostja on taas kuningas

Haaberstis on päris palju elanikke, kes on seal juba ammu elanud, aga on nüüd vahetamas vana paneelmaja korterit sama piirkonna uuema elamise vastu. Leidub ka neid, kes ei müü oma paneelmaja korterit maha, vaid teevad korraliku remondi ja jätavad vana korteri üürikinnisvaraks.

Haaberstis on üle kümne erineva uue arenduse ja selline buum on seotud suure hulga vaba maa olemasoluga. Samuti on seal mõnus elukeskkond, palju loodust, Harku järv koos väljaarendatud rannaalade ja järveäärsete terviseradadega. Ühtlasi on hea ühendus kesklinnaga, haridus- ja terviseasutuste ning muude teenuste lähedus piirkonna suureks plussiks. Kiiresti jõuab ka mere äärde, lähedal on Kakumäe rand ja mööda mereäärset kergliiklusteed jõuab lihtsasti ka Stroomi randa.

Koos kinnisvaraturu muutustega muutuvad läbi aastate ka piirkonnad, kus on rohkem pakkumist, sest seda on ikka seal, kus rohkem arendatakse. Näiteks pole kunagi varem olnud nii suurt pakkumist juba varem välja toodud Haabersti linnaosas. Seega on inimesed, kes soovivad sinna kolida, eriti heas positsioonis.

See tähendab, et praegu kodu ostma asudes on palju valikut ning oma uue sobiva kodu saab kiiresti kätte. Need ajad, kus valiti välja uus kodu, aga võtmeid pidi ootama aasta aega, on vähemalt mõneks ajaks möödas. Tegelikult on päris mitmeid selliseid kodusid, kuhu saabki kohe sisse kolida.

Seda paljuski ka seetõttu, et Tallinnas ja Harjumaal on pakkumine elukondlikul kinnisvaraturul suurem. Kui paari aasta eest oli jooksvalt pakkumises ca 800 uut ehitatavat korterit või ridaelamut, siis tänaseks on see kasvanud 3000 peale, mis on normaalne ning turg suudab selle vastu võtta. Pisut murelikuks teeb täna vaid Haabersti, kus on suurim uusarenduste korterite jääk ca 600 ühikut.

Kuigi praegune olukord kinnisvaraturul ei pruugi arendajate jaoks olla kõige parem, on elukondlikus kinnisvaras praegu selgelt turg ostja poole kaldu. Pangad on ostjate jaoks laenutingimusi pehmemaks muutnud, seega on võimalused oma kodu hankimiseks praegu märksa paremad kui veel mõne aja eest.

Lasnamäe pildilt kadunud

Tavapärasel hulgal pakkumisi on ka kesklinnas, kus on müügis umbes 550 korterit. Lasnamäe, mis on üsna suur piirkond, jääb uusarenduste pakkumiste poolest üheks väiksemaks linnaosaks. Osaliselt võib see olla tingitud sellest, et kuigi poed ja koolid on seal olemas, on Lasnamäel magala silt liiga tugevalt küljes. Teisalt ei ole paneelmajade ümber loodud niivõrd head ja atraktiivset elukeskkonda, mis tänaseid ostjad meelitaks. Vaba aja veetmise võimalused on hoopis teisel tasemel kui näiteks Põhja-Tallinnas ja see on nooremate inimeste jaoks aina olulisem aspekt oma kodu soetamisel. Noored inimesed vaatavad vägagi palju, kas uue võimaliku kodu ümber on kohvikuid ja erinevaid meelelahutusvõimalusi, kus õhtul aega veeta. Samuti on oluline kiire ja lihtne ühendus linnaga, et oleks mugav kinno, teatrisse või kontserdile minna. Loodetavasti jõuab Lasnamäe tulevikus mõne põneva uuendusega teistele piirkondadele järele.

Põhja-Tallinna linnaosas on enamjaolt olemas see, mis mõnes teises piirkonnas on puudus, ning seetõttu on seal ka palju arendusi ja pakkumisi. Põhja-Tallinn pakub meelelahutust kõigile, samuti on meri lähedal ja paljudes kohtades juba ka õnnestunult inimestele avatud, näiteks Noblessneris.

Arhitektuurihuvilistele pakub see piirkond palju avastamisrõõmu, kuna seal leidub arvukalt vanu tööstuskomplekse, mis on juba kujundatud või mida saab kujundada ägedateks eluruumideks. Kui hoone vähegi kannatab rekonstrueerimist, arendaja näeb hoones potentsiaali ja selle taaselustamiseks rahastuse saab, siis on neis hoonetes ja nende ümber võimalus luua täiesti uus äri- ja elukeskkond, mis on mõnusalt vaba olekuga ja kuhu sobib tulla nii tennise kui ka ülikonnaga.

Hea planeering väga oluline