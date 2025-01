Euroopa tehisaru täht valmistub börsile minekuks

„Muidugi on see plaan,“ sõnas Mensch võimaliku IPO kohta, kuid jättes täpsustamata, kui kaugel plaanidega ollakse. Kaks aastat tagasi asutatud Prantsuse ettevõte on Euroopa üks edukamaid tehisarufirmasid, olles justkui Euroopa vaste OpenAI-le. Nii on Mistral tulnud välja erinevate generatiivsete tehisaru lahendustega, sh ChatGPT laadse tootega nimega Le Chat.

Menschi väitel suudab Mistral jooksutada oma mudeleid odavamalt kui nende rivaalid, andes neile eelise. Samuti näeb ta võimalusena asjaolu, et Euroopa firmad muretsevad selle pärast, et USA tehisaru lahendusi kasutades töödeldakse nende andmeid väljaspool Euroopat. Hoolimata sellest, et Mistral on vähem kui kahe aastaga kaasanud natuke rohkem kui miljard eurot, jääb siiski firma rahastus selgelt alla USA rivaalidele, kes on kaasanud kordades rohkem raha.