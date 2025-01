GRAAFIKUD | Need aktsiad on vedanud Tallinna börsi tänavu tõusule

Selle najal on Tallinna börsiindeks kerkinud esimeste nädalatega kokku 5,7%, ületades selle juures näiteks ka USA börsiindeksit S&P 500, mis on kerkinud 4,3%. Kui Tallinna börsi tõus püsib järgneva nädala jooksul sellisena, oleks tegu parima kuise tulemusega alates 2023. aasta jaanuarist.

Sarnaselt on aasta alanud edukalt Vilniuse börsi jaoks, mis on tõusnud 6,3%, kuid mitte sedavõrd edukalt Riia börsi jaoks, mis on 0,7% plussis.