Mihkel Nestor: Maailmamajandus Trumpi ajastul

Majandusele omavad mõju ka Trumpi dekreedid energiapoliitika osas, mille eesmärk on soodustada fossiilsete kütuste tootmist ja eksporti. Energiatööstusele on selle mõju kahtlemata positiivne, ehkki valdkonna eksperdid kahtlevad kui suuri investeeringuid on tootjad valmis tegema, arvestades praeguseid energiahindasid ja poliitilist ebakindlust peale Trumpi ametiaja lõppu.

Ehkki igal riigil on õigus oma piire kaitsta ja valida, keda riiki lubada, siis on sellel majandusele selged tagajärjed. Nimelt on seni valdav osa immigrantidest leidnud kiire rakenduse tööturul, aidates täita ennekõike madalalt tasustatud ametikohti. Arvestades USA niigi pingelist tööjõuturu olukorda, muudab migratsioonipoliitika karmistamine olukorra veelgi keerulisemaks, suurendades survet palkadele.

Kaubanduspoliitika poolel jäid Trumpi esimesed sammud ehk kardetust tagasihoidlikumaks, kuid tariifidest ei olnud pääsu Mehhikol ja Kanadal. Trumpi dekreedi kohaselt kehtestatakse neist riikidest pärit kaupadele alates 1. veebruarist 25% suurune kaitsetoll. Kummagi riigi juhid on teatele reageerinud erinevalt.

Kanada peaminister on lubanud vastata samaga, mis on tõsine ähvardus ka Ühendriikidele. Kuigi Kanada kaubavahetus USAga on ülejäägis, pole vahe väga suur. 2023. aastal eksportis Kanada USAsse kaupasid umbes 440 miljardi USD väärtuses, USA Kanadasse 350 miljardi USD eest.

Suurusjärgud on sarnased ka Mehhiko puhul, kes 2023. aastal eksportis USAsse kaupasid 440 miljardi USD väärtuses ja sai vastu USA kaupasid 320 miljardi eest. Siiski on Mehhiko president on oma esialgsetes kommentaarides jäänud oluliselt hillitsetumaks, öeldes, et tegutsetakse mõlemale poolele kasuliku lahenduse leidmise nimel. Trumpi enda sõnavõtud tollitariifide põhjendamisel on keskendunud illegaalsele immigratsioonile ja piiriülesele narkokaubandusele, mistõttu ehk loodetakse, et sellesuunalise koostöö parandamine võib panna Trumpi meelt muutma.

Maailmakaubanduse vastutuuled algasid ammu enne Trumpi

Kuigi selgus veel puudub, võib uskuda, et USA kõrgemate tollitariifidega ei pea rinda pistma ainult need kaks riiki. Nagu öeldakse, andke aega atra seada. Võimalik tollitariifide laiendamine on tekitanud küsimuse, mis üldse saab maailmakaubandusest Trumpi ajastul.