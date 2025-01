Eesti varahaldusfirma tõi turule jaeinvestoritele avatud võlakirjafondi

Teate kohaselt saab minimaalselt 100-eurose investeeringuga investor ligi aktiivselt juhitud võlakirjafondile, mis investeerib kõrge tootlusega võlakirjadesse.

Avaroni Võlakirjafond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high-yield bonds). Fond on tegutsenud 2023. aasta oktoobrist ja tänaseks on fondi maht kasvanud üle 20 miljoni euro, millest 3,4 miljonit on Avaroni ja Avaroni tiimi enda investeeringud. Kui varasemalt oli fond mitteavalik, siis eelmisel nädalal kooskõlastas Finantsinspektsioon fondi uued tingimused ning fond on avatud märkimiseks kõigile investoritele.

Avaron Asset Managementi juhtivpartner Kristel Kivinurm-Priisalmi sõnul on fond sobilik neile investoritele, kes soovivad hajutatult investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse. Avaroni Võlakirjafondi eesmärk ongi pakkuda investoritele ühe ostuga hajutatud võlakirjaportfelli. Nimelt on fondi portfellis üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Fondi A-osaku 2024. aasta tootlus oli peale tasusid 11,5 protsenti, millele andis taganttuule intressitasemete langus Euroopas. Seejuures rõhutatakse, et fondi mineviku tootlus ei ole garantiiks ega viita fondi tootlusele järgnevatel perioodidel.

Kivinurm-Priisalmi sõnul leiavad Avaroni fondijuhid täna huvitavaid võlakirju 7–9 protsenti aastatootluse pealt. „Alla 6 protsendi tootlusega võlakirjad tänases intressikeskkonnas ei ole atraktiivsed, samas 10 protsenti + tootlus peaks iga investori tegema ettevaatlikuks, sest siis on kas ettevõtte riskid liiga kõrged või sisuliselt on võlakirjaomanik omakapitali investor. Kõige huvitavamad võimalused on lisaks Baltikumile täna Skandinaavias ja Kreekas. Näeme, et just väljaspool Baltikumi on Eesti jaeinvestoritel keeruline võlakirjadele ligi pääseda.“