Karud võtavad võimust? USA investorite usk tõusu on järsult lahtunud

Nii selgub USA investorühingu American Association of Individual Investors viimasest küsitlusest, et nii-öelda karuste investorite osakaal on jõudnud nüüdseks ligi pooleni, ulatudes eelmise nädala lõpus 47,3%-ni. See on kõrgeim tase alates 2023. aasta novembrist. Ajalooline rekord pärineb 2009. aasta maist, mil karude osakaal oli 70,3%.