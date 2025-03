Arvamus: raha vastu ei ole keegi allergiline

Olukorras, kus me alles kohaneme uue reaalsusega, olgu selleks sotsiaalsete hoiakute või kliimamuutus, ning kus vastandumine, kritiseerimine ja polariseerimine on igapäevane, peaksime kõik end hetkeks kõrvalt vaatama. Ühiskonnana oleme kokku leppinud, et rahal on majanduslik ja keskkonnal inimlik väärtus. Oleks üdini loogiline leida viisid, kuidas need kaks väärtust teineteist rikastaksid. Vaadates praegust retoorikat, ilmneb, et raha vastu ei ole keegi allergiline, küll aga on elukeskkonna vastu täheldada allergia ägenemist, mis seab ohtu meie universaalsed kokku lepitud alustalad – pikemas perspektiivis ka kõige selle, mis loob tuleviku jõukust.