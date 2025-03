Eesti investorite seas populaarne Leedu börsifirma soovib nime vahetada

„Oleme olnud enam kui kolme aastakümne jooksul usaldusväärne finantspartner paljudele Leedu ettevõtetele ja elanikele. Oleme kiiresti kasvanud nii ärimahult kui ka kompetentsidelt. Kaubamärgi uuendamine on strateegiline algatus – üks osa panga eelmisel aastal välja öeldud põhimõttelisest ümberkujundamisest,“ ütles Šiauliu Bankase tegevjuht Vytautas Sinius pressiteates.

Šiauliu Bankas Groupi auditeerimata puhaskasum 2024. aastal oli 78,8 miljonit eurot, mis on 5% rohkem kui 2023. aastal. Kogutulu kasvas aastaga 14%, ulatudes 223,7 miljoni euroni.

Viimase aruande kohaselt on pangal 18 774 aktsionäri, kellest valdav enamus on eestlased, panga teatel kokku suurusjärgus 15 000. Panga suurimateks aktsionärideks on varahaldusfirma Invalda INVL, Leedu family-office Willgrow, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning tehnoloogiaettevõtetesse investeeriv firma Tesonet.