Heitlikud ajad on pannud ka Eesti investoreid seirama kaitsetööstuse aktsiaid

„Mõningane hindade langus USA-s on tingitud ka asjaolust, et sealsed ettevõtted ja indeksid tervikuna on olnud üsna kallilt hinnastatud, oluliselt kallimalt kui aastaid lohisenud Euroopa ettevõtete ja indeksite hinnatasemed, negatiivse sentimendi puhul lastaksegi hindadest õhku välja.“ Ärileht uuris seetõttu pankadelt ja Lightyearilt, kas viimaste nädalate sündmuste valguses on ka märgata muutusi eestlaste käitumises, sh populaarsemate aktsiate seas.