SEB grupp kaasas võlakirjade abil miljard eurot

Viimati väljastas SEB grupp viieks aastaks võlakirju 2023. aasta oktoobri lõpus. Kui siis maksti mid-swap (MS) tasemele peale 110 baaspunkti (1,1%) ja võlakirjad emiteeriti pea 4,4%-se tootlusega, siis nüüdseks on langenud nii mid-swap tase kui ka sellele peale makstavad baaspunktid. Viie aasta MS tase tänase seisuga on 2,55% millele maksti peale 90 baaspunkti riskipreemiat.

SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur tõdes, et viimased kaks nädalat on nii geopoliitikas kui ka makromajanduses olnud äärmiselt põnevad ja heitlikud. „Saksamaa ning Euroopa Liidu plaan sadu miljardeid kaitsetööstusesse paisata on tõstnud ka laenu hinda euros kauplevate osapoolte jaoks. Selle tulemusel on ka viie aasta mid-swap tase tõusnud kuu algusest 2,2% tasemelt 2,55%ni,“ lisas ta.