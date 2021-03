Noorus Spa teatas 68 inimese kollektiivkoondamisest. Spaajuht: teeme seda vaid juhul, kui olukord ei parane

Kuna kollektiivkoondamise plaanidest tuleb aegsasti ette teatada, siis rõhutas ka Dolžkov Ärilehele, et see ongi hetkel mõeldud pigem nö igaks juhuks tehtud eelteatena.

"Juhul kui olukord aprillis-mais ei parane, peame päriselt koondama hakkama. Jah, seni oleme ka riigilt toetust saanud, aga sellest ei piisa. Spaahotellis on väga keeruline elektrit, vett, gaasi koguaeg sisse-välja lülitada ja kulud on suured.

Noorus Spa on märtsis täielikult suletud, st nii hotell, spaa kui ka näiteks restoran, mis võiks olla piiratud ajal küll avatud, aga ettevõtte juht ütleb, et kliente ju lihtsalt ei ole – seega pole mõtet ka toitlustust lahti hoida.

Enne pandeemiat töötas Noorus Spas 200 inimest. Praegu jääks pea 70 inimese koondamisega spaakompleksi tööle 100 inimest. Dolžkov ütleb, et töötajad on spaa plaanidest teadlikud. "Eks nad mõistavad. Ja saavad ka aru sellest, et kui hotell jm lahti tehakse, saavad nad tööle tagasi. Olukord on muidugi karm, sest paljud on siin töötanud kuus aastat, avamisest saati. Inimestel on laenud, pered üleval pidada...," ohkas spaajuht.