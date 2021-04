Kavatsed väljastpoolt Euroopa Liitu kaupa tellida? Tegutse kiiresti, sest peagi jõustub muudatus

Maksu- ja Tolliamet ( MTA ) tuletab meelde, et 1. juulist kaob väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste käibemaksuvabastus. See tähendab, et ka varem tellitud saadetised, mis jõuavad Eestisse pärast 1. juulit, tuleb deklareerida ning nende pealt tuleb tasuda ka käibemaks.