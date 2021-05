Valitsus jätkab turismisektori toetamist ka mais. Samal ajal ootab kümnetes miljonites varem lubatud raha riigi kontol

Riiklik bürokraatia pole senini suutnud maksta välja toetusi, mis lubati kõige rohkem piirangutest pihta saanud ettevõtetele ja sektoritele. „Muret teeb muidugi see, et valitsus on küll ette näinud mitukümmend miljonit abimeetmeid ettevõtetele, kes tegelevad kaubanduse, majutuse ja turismiteenustega, aga see abi ei ole Kredexi ja EAS-i kaudu ikka nendeni veel jõudnud. Kuidagi väga kaua läheb aega," tõdes Aas.

Ta seletas, et toetuste eraldamise otsused on justkui tehtud, kuid raha ei liigu. „Menetlus võtab nii kaua aega, et reaalne abiraha pole kohale jõudnud. Ja see nörritab ettevõtjaid. Mõnel ettevõtjal on viimane piir käes, kontod on tühjad, kuid palgad on vaja maksta, kommunaalarved tasuda. Kui need abirahad seisavad riigi kontodel kinni ja kõik see paisub, siis see teeb kurvaks," oli tööandjate esindaja päris murelik.