Kuulsast Viimsi spaast on järel vaid tühi kest: riigi antud abiraha tegi hädas firmast kiiresti sääred

Walhalla Hotelsi uueks nimeks on saanud Vallaj Sarmasag OÜ. Lihtne guugeldamine näitab, et Vallaj on küla Ida-Ungaris, Sarmasag aga koht Rumeenias. Kes teavad midagi firmamatjast Raul Pintist, tunnevad sellise geograafilise haardega nimes tema käekirja eksimatult ära.