"Kui räägime puhkuse veetmise trendist, siis inimesed ei soovi enam minna suurde hotelli või kuurortisse. Otsitakse hoopis eraldi olemise kohta niiöelda alternatiivmajutuses. Seline mõtlemine on kasvutrendis mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Näeme, et inimeste igapäevaeludest on puudus mitte millestki muust kui loodusest, " ütleb Kensho Stay eestvedaja Villu Uus.