Kõrbekuumus teeb juba inimestele tööl liiga. Kui palju võiks siin abi olla lõuna-eurooplaste seas populaarsest siestast?

SOOVITUSED | Mida teha, kui tööl kuuma ilmaga halb hakkab?

Kui Teil või mõnel kolleegil hakkab töökohal kuumast halb, siis tuleks kohe tööandjale märku anda, et töö tegemine on kuumast takistatud. Töötaja peaks kohe minema jahedamasse ja varjulisse kohta, kus puhata ja vett juua. Tõsisema terviserikke korral tuleb pöörduda arsti juurde.



Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ka palavate ilmadega. Meditsiiniliste maskide kandmine töökeskkonnas koroonaviiruse leviku vähendamiseks on tööandja otsustada. Kui ta riskianalüüsi käigus leiab, et maski kandmine ei ole vähenenud haigestumisi arvesse võttes enam vajalik, ei pea töötajad enam maske kandma.



Kui riskianalüüsist nähtub endiselt, et maski kandmine on vajalik, on see töötajatele kohustuslik. Kuna hingamisteede kaitseks ette nähtud isikukaitsevahendid põhjustavad töötajale lisakoormust, tuleb seda arvestada puhkepauside tegemisel.



Probleemide korral pöörduge esmalt vahetu juhi ja siis juba töökeskkonnavoliniku või -spetsialisti poole.