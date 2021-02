Lugeja küsib: kas kogu aeg regulaarselt makstud lisatasu võib muutuda palga osaks?

Lugeja küsib: Töötan ettevõttes, kus igakuiselt on makstud lisatasu. Ma ei ole lisatasu maksmise juhendit näinud ja töölepingus pole samuti selle kohta midagi kirjas. Oleme seda juba mitu aastat saanud, kuid nüüd ütles tööandja, et ettevõttel ei lähe enam nii hästi ja ta ei pea lisatasu maksma. Kas mul on õigus lisatasule?

"Töötajal on õigus nõuda sellist lisatasu, mille saamiseks on tal kriteeriumid täidetud (nt täidetud müügieesmärk) või mis on muutunud töötasu osaks," sõnas Saarep. Harju Maakohus on Saarepi sõnul oma otsuses 2-18-7772 leidnud, et töötajal on õigus lisaks põhipalgale saada ka boonust vastavalt töölepingu lisale ning see on käsitatav töötasu ühe komponendina, st boonused on töötasu.