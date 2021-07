Kehva laevaühenduse tagajärg: Soome maadleb kvalifitseeritud ehitajate leidmisega

"Kui praegu leiaks kaks plaatijat, oleks neil vähemalt aasta jagu tööd," ütles Helsingi ehitusettevõtja Miika Jukarainen Helsingin Sanomatile. Jukaraineni ehitusettevõttel on aasta läbi kuus töötajat, suvel kaheksa.

Oskustööliste leidmine eramu renoveerimiseks ja elamute ehitamiseks on olnud Soomes sel kevadel ja suvel keeruline. Lisaks plaatijatele võib probleemiks olla ka hea müürsepa leidmine.

“Alates mai algusest on töötajaid raskem leida. Kui soovite puuseppa palgata, võite aasta lõpuni hästi hakkama saada,” ütles remondipakkumise lehe Urakkamaailma äridirektor Kalle Koivuniemi.

Tema sõnul on eelmisel suvel tulevikku edasi lükatud lepingud turul selgelt kuhjunud. Kaugtöö tulemusena veetsid inimesed rohkem aega oma kodus ja näiteks vannitoa ja köögi remont lükati edasi.

Ehitustööstuse suurimaid tööandjaid esindava Rakennusteollisuus RT andmetel ei ole töötajate puudus otseselt avaldunud, kuid väiksemaid ettevõtteid see puudutab kindlasti.

Ehitustööstuse esindaja Paavo Mattila sõnul on eriti Helsingi pealinna piirkonnas tööjõu kättesaadavust kohati pidurdanud pendelränne, mis oli pikalt piirangute tõttu peatunud.

„Meie jaoks on väga oluline, et laevaühendus Eestisse toimiks. Sellepärast on meil paar korda nuga kurgul olnud. ”