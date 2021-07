Tallink endiselt hiigelkahjumis: ametivõimude kommunikatsioon ei soosinud reisimist

Aastaga on ettevõtte finantsseis tänu saadud laenudele ning riigiabile siiski mõnevõrra paranenud: likviidseid vahendeid on 104,9 miljoni euro asemel 116,7 miljonit eurot. "Kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot," teatas Tallink börsile.

Võrreldes mullusega on Tallinki töötajate arv märkimisväärselt vähenenud: 6545 töötajalt 4352 töötajale. Seeläbi on aastaga 8,3 protsendi võrra vähenenud ka personalikulud. Kuigi langus tundub võrreldes töötajate arvu vähenemisega väike, on sellele ka põhjendus: mullu teises kvartalis vähendati kõikide Eesti töötajate töötasu kolmeks kuuks ning Läti töötajate töötasu kaheks kuuks 70 protsendini, kuid tänavui sellist meedet ei kasutatud. Küll aga olid 2021. aasta teises kvartalis palgata puhkusel enamus Soome personalist, välja arvatud töötajad, kes täitsid ülesandeid laevadel. Ka enamuse Rootsi personali töökoormust on vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.