Alibaba vallandas vägistamises süüdistatava juhi

Alibaba teeb politseiga koostööd pärast seda, kui naistöötaja väitis, et tema mees boss vägistas ta hotellitoas, kui ta oli pärast "purjus ööd" teadvuseta. Tema väiteid on Hiina sotsiaalmeedias laialdaselt jagatud.

Zhang ütles, et vägistamises süüdistatav mänedžer tunnistas, et "oli intiimseid tegusid", samal ajal kui naine oli "joobes".

Samuti märgiti memos, et Alibaba võtab vastutuse naise heaolu eest, öeldes: "Teeme kõik endast oleneva, et tema eest hoolitseda."

Naise üheteistkümneleheküljelises dokumendis avaldatud lugu juhtumist on tekitanud sotsiaalmeediatormi Hiina Twitteri sarnasel platvormil Weibo. Naine väitis, et tema juht sundis teda reisima kliendiga kohtumiseks Jinani linna, mis asub umbes 900 km kaugusel Alibaba peakontorist Hangzhous.

Ta on süüdistanud oma ülemusi selles, et nad käskisid tal koos töökaaslastega õhtusöögi ajal alkoholi tarbida. Naine ütles, et 27. juuli õhtul suudles klient teda. Seejärel meenutab ta, et ärkas järgmisel päeval oma hotellitoas ilma riieteta ja ei mäletanud eelmist õhtut.