Päev börsil: LHV aktsial tugev tõusupäev

Mis veel toimus?

Iute Grupi juht Tarmo Sild selgitas, miks 6. aprillil investorite kontodele saabuma pidanud võlakirjade intressid viibinud on ning kinnitas, et kõik saavad oma intressid kätte. Loe pikemalt siit.

Leedu reisifirma Novaturas andis teada, et lõppenud märtsis kasutas nende teenuseid tegevusajaloo rekordhulk inimesi. Tänavu märtsis teenis Novaturas Group 13,8 miljonit eurot, mis on 27 protsenti rohkem kui 2022. aasta märtsis teenitud 10,9 miljonit eurot. Vaata siit .

Krüptovarad on tegemas uut tõusu ning bitcoini asemel on seekord eesotsas suuruselt teine krüptovara ethereum. Vaata siit.

Euroopa peamised börsid on täna liikunud plusspoolel. Stoxx 600 on kerkinud 0,59% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 1,10%.