Töötad välismaal, kuid laenu ei saa kuskilt? Kohalik idu proovib lahendada panganduse üleeuroopalist probleemi

„Probleem on täna see, et sul võib olla briljantne krediidiajalugu oma riigis, aga nii kui sa koduriigist lahkud, oled sa pankade jaoks mittekeegi,“ kirjeldas probleemi iduettevõtte Mifundo juht Kaido Saar. „Piisab sellest, kui minna kasvõi laevaga Helsingisse, kus mitte ükski pank sulle laenu ei anna.“

Kuigi Euroopa Liidus peaks olema teenuste, kaupade, kapitali ja inimeste vaba liikumine, siis krediiditooted on Saare sõnul riigipõhised ning rangete piiridega. „Ise pangajuhina tean, kui raske ja keeruline on mittekohalikule inimesele laenu anda ja uuele turule laieneda. Sa ei tea ju neid inimesi, sul pole andmeid ja sa ei oska ka sellest midagi järeldada,“ märkis varasemalt Bigbanki juhtinud Saar.

Lahenduse kallal on tõsisemalt tööd tehtud mullu suvest saadik, kui Finantsinspektsioonilt saadi tegevusluba. Pre-seed rahastust on ettevõte kaasanud 1,2 miljonit eurot. Uut investeeringut püütakse muuhulgas Latitude59 pitch’i võistlusel, kus miljoni euro suurust investeeringut jahivad iduettevõtjad 61 riigist.

Andmed teise riiki kaasa

Mifundo lahendus on luua inimesele kolmanda osapoole poolt kinnitatud krediidiskoor, mida saaks teise riiki kaasa võtta ehk inglise keeles Verified and Passportable Financial Identity. Seda saab ka inimene ise näha.

Peamiste klientidena näeb ettevõte Saare sõnul ekspatte kui ka aktiivselt kahe riigi vahel liikuvaid inimesi, näiteks Soomes tööl käivaid Eestlasi, kelle jaoks valu on kõige suurem. „Töökoht võib olla ühes kohas, elukoht teises kohas ja oled permanentselt seotud mõlema riigiga. Kahjuks võib sul olla olukord, kus sa ei saa laenu kummastki riigist,“ märkis Saar.

„Kui kohaliku inimese jaoks on küsimus, kas ta saab krediiditootele parema intressimäära, siis mitme riigi vahel liikuv inimene ei pruugi üldse laenu saada,“ ütles Saar. Lõpuks võiks see ka laenutoodete intressimäärad alla tuua. Ühtlasi võiks Mifundo Saare sõnul abiks olla siis, kui soov on välismaale kinnisvara osta.